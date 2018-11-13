Доба у зоні ООС: 9 ворожих обстрілів, 1 український боєць поранений

За минулу добу, 12 листопада, бойовики 9 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Як зазначається, окупанти 9 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Двічі – із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими угодами.

Противник вів прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та мінометів.

Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Золоте, Троїцьке, Верхньоторецьке, Красногорівка, Степне, Березове та Водяне,

Вогневі нальоти, із застосуванням мінометів калібру 82 мм, окупанти здійснили по опорних пунктах наших військ поблизу Троїцького та хутора Вільний, що на Попаснянському напрямку.

У штабі повідомили, що в ході бойових дій один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав легке поранення.

Від початку доби ворог вогневої активності не проявляв.