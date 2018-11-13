Енергоблок №2 Хмельницької АЕС достроково підключили до енергомережі

Енергоблок №2 Хмельницької АЕС сьогодні, у вівторок 13 листопада, достроково підключили до енергомережі.

Про це повідомляє прес-служба НАЕК "Енергоатом".

"Енергоблок №2 Хмельницької АЕС достроково підключено до енергомережі після після завершення планового капітального ремонту. Триває набір потужності. В даний момент на Хмельницькій АЕС в роботі знаходяться 2 енергоблока. Сумарна потужність генераторів становить 1 160 МВт", - вказується в повідомленні.

Уточнюється, що обидва енергоблоки працюють у штатному режимі, збоїв в роботі основного обладнання не зафіксовано.