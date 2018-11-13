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Енергоблок №2 Хмельницької АЕС достроково підключили до енергомережі

13 листопада, 2018 - 21:06
Фото з відкритих джерел

Енергоблок №2 Хмельницької АЕС сьогодні, у вівторок 13 листопада, достроково підключили до енергомережі.

Про це повідомляє прес-служба НАЕК "Енергоатом".

"Енергоблок №2 Хмельницької АЕС достроково підключено до енергомережі після після завершення планового капітального ремонту. Триває набір потужності. В даний момент на Хмельницькій АЕС в роботі знаходяться 2 енергоблока. Сумарна потужність генераторів становить 1 160 МВт", - вказується в повідомленні.

Уточнюється, що обидва енергоблоки працюють у штатному режимі, збоїв в роботі основного обладнання не зафіксовано.

Джерело: День

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