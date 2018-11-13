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Зеновій Красівський, поет, письменник, громадський та політичний діяч, політв’язень радянських таборів, член Української Гельсінської групи

КНДР ліквідувала понад 600 мін на кордоні з Південною Кореєю

13 листопада, 2018 - 09:42

Північна Корея ліквідувала 636 мін у районі пункту Пханмунджом на кордоні з Південною Кореєю. Про це заявив південнокорейський міністр оборони Чон Гьон Ду, повідомляє агентство Yonhap.

"На нашому боці кордону мін не виявлено, а Північна Корея поінформувала нас, що знищила понад 600 мін", - сказав Чон Гьон Ду, уточнивши, що їх кількість склала 636.

Крім того, Північна і Південна Корея приступили до демонтажу 20 постів, розташованих на укріпленому кордоні між двома країнами. Зазначається, що у Південної Кореї їх понад 60, у КНДР - більше 160.

Раніше сторони завершили виведення військ і зброї з 11 блокпостів, розташованих в демілітаризованій зоні.

Корейські держави виконують угоду, укладену в кінці жовтня своїми воєначальниками. Вона передбачає, що в демілітаризованій буферній зоні з кожного боку кордону буде знесено по 10 прикордонних постів.

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