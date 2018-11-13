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Зеновій Красівський, поет, письменник, громадський та політичний діяч, політв’язень радянських таборів, член Української Гельсінської групи

Коболєв запропонував уряду ліквідувати правління "Нафтогазу"

13 листопада, 2018 - 13:28
Фото з архіву "Дня"

Голова правління НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв запропонував Кабінету міністрів України ліквідувати правління компанії та перейти до персональної відповідальності керівників основних напрямків діяльності.

Про це він сказав на форумі щодо взаємодії держави та бізнесу «Диригенти змін», повідомляє Укрінформ.

«Правління запропонували прибрати та зробити персональну відповідальність голів напрямків, у тому числі і мене», — заявив Коболєв.

Він додав, що очікує на відповідь уряду найближчим часом.

Коболєв вважає, що неготовність брати відповідальність за деякі рішення залишається проблемою для Нафтогазу.

Як відомо, Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” є провідним підприємством паливно-енергетичного комплексу, однією з найбільших компаній України. Нафтогаз здійснює повний цикл операцій з розвідки та розробки родовищ, експлуатаційного та розвідувального буріння, транспортування та зберігання нафти і газу, постачання природного і скрапленого газу споживачам.

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