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Зеновій Красівський, поет, письменник, громадський та політичний діяч, політв’язень радянських таборів, член Української Гельсінської групи

"Київтеплоенерго" не підвищуватиме тарифи на тепло до кінця року

13 листопада, 2018 - 16:54
Фото з відкритих джерел

"Київтеплоенерго" вирішило не підвищувати тарифи на теплову енергію для категорії "населення" та "релігійні організації" до кінця 2018 року.

Про це повідомила прес-служба комунального підприємства.

"У зв’язку з підвищенням ціни на природній газ* КП "Київтеплоенерго" ініціювало громадське обговорення щодо корегування діючих тарифів на виробництво теплової енергії на ТЕЦ на грудень 2018 року. Проект стосувався тарифів на виробництво теплової енергії для категорії "населення" та "релігійні організації", які були запропоновані на грудень 2018 року. Однак враховуючи довготривалу процедуру розгляду проекту тарифів в НКРЕКП, 30 календарних діб, КП "Київтеплоенерго" прийняло рішення, що до кінця 2018 року дані тарифи змінюватися не будуть", - йдеться у повідомленні.

Крім  того зазначається, що підприємство згідно з рекомендаціями НКРЕКП розпочало процедуру розрахунків економічно обґрунтованого рівня тарифів. Коригування стосується виключно паливної складової (природний газ).

Інші статі витрат, враховані в собівартості, залишаються незмінними.

Джерело: День

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