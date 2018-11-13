Меркель підтримує ідею створення справжньої європейської армії

Європа повинна рухатися у бік створення справжньої європейської армії.

Про це заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель під час виступу в Європарламенті, який транслювало супутникове телебачення Єврокомісії, передає ЄП.

Вона наголосила, що лише сильна Європа здатна захистити свої цінності.

"Часи, коли ми покладалися на інших, минули. Це означає, що ми, як європейці, повинні взяти нашу долю у власні руки", - наголосила Меркель.

"Ми повинні працювати над баченням створення одного дня справжньої європейської армії", - заявила вона.

При цьому Меркель наголосила, ця ідея не йде супроти НАТО, і європейська армія може стати гарним доповненням Альянсу.

Раніше Столтенберг прокоментував ідею створення армії Європи.