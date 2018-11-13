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Зеновій Красівський, поет, письменник, громадський та політичний діяч, політв’язень радянських таборів, член Української Гельсінської групи

МВФ: В Україні корупція знижує ВВП приблизно на 2% на рік

13 листопада, 2018 - 15:20
Фото Reuters

Корупція в України щорічно забирає близько 2% ВВП. Таку оцінку дав сьогодні під час презентації економічного огляду Europe’s Economic Outlook сказав постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.

"Наша оцінка вартості корупції полягає в тому, що вона знижує ВВП приблизно на 2% на рік, якщо порівнювати з європейськими країнами", — заявив Люнгман.

"Якщо б Україна знизила рівень корупції до середньоєвропейського, тоді економічне зростання не було б на рівні 3%, воно було б 5%", — сказав він.

Нагадаємо, на початку жовтня Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз щодо зростання валового внутрішнього продукту України у 2019 році з 3,3% до 2,7%.

Джерело: УНН

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