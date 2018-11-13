На технічній території арсеналу в Ічні виявлено безпілотник

На технічній території арсеналу Міноборони в Ічні було виявлено безпілотний літальний апарат. Квадрокоптер "ФАНТОМ" виявили сьогодні, 13 листопада.

Про це повідомляє прес-служба Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

"Безпілотний літальний апарат лежав на землі біля одного зі сховищ. Після попереднього огляду зовнішніх пошкоджень не виявлено. БПЛА передали співробітникам Служби безпеки України, тривають слідчі дії", - вказується в повідомленні.

Представники Генштабу нагадали, що безпілотники, що наближаються до військових частин, розташувань підрозділів, баз, складів і арсеналів, знешкоджуються засобами РЕБ або збиваються без попередження. Причетні до подібних інцидентів особи будуть притягуватися до відповідальності згідно із законодавством України.