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Зеновій Красівський, поет, письменник, громадський та політичний діяч, політв’язень радянських таборів, член Української Гельсінської групи

На технічній території арсеналу в Ічні виявлено безпілотник

13 листопада, 2018 - 20:29
Фото: ЗСУ

На технічній території арсеналу Міноборони в Ічні було виявлено безпілотний літальний апарат. Квадрокоптер "ФАНТОМ" виявили сьогодні, 13 листопада.

Про це повідомляє прес-служба Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

"Безпілотний літальний апарат лежав на землі біля одного зі сховищ. Після попереднього огляду зовнішніх пошкоджень не виявлено. БПЛА передали співробітникам Служби безпеки України, тривають слідчі дії", - вказується в повідомленні.

Представники Генштабу нагадали, що безпілотники, що наближаються до військових частин, розташувань підрозділів, баз, складів і арсеналів, знешкоджуються засобами РЕБ або збиваються без попередження. Причетні до подібних інцидентів особи будуть притягуватися до відповідальності згідно із законодавством України.

Джерело: День

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