Навальному заборонили виїжджати з Росії

Російському опозиційному активісту Олексію Навальному заборонили виїжджати з країни. Про це він повідомив у Twitter.

"Прикордонники повідомляють, що виїзд із Росії мені закритий. Є якийсь лист, що виїжджати заборонено, але пояснень чому - ні", - написав він, додавши, що прибув до московського аеропорту, щоб вилетіти до французького Страсбурга на оголошення рішення Європейського суду з прав людини у його справі.

Сам Навальний зазначає, що судовий пристав, який веде всі виконавчі провадження щодо нього, "вельми здивовано заявив, що виїзд не обмежував".

Як повідомлялося, 15 листопада у Великій палаті ЄСПЛ винесуть фінальну ухвалу за позовом Навального. Справа стосується скарги російського опозиціонера на сім випадків з 2012 по 2014 рік, коли його затримували, заарештовували, визнавали винним в адміністративних правопорушеннях. Він вважає, що його права були порушені, а дії влади були політично вмотивованими.