Парламент Молдови звинуватив російській ЗМІ в дезінформації

Парламент Молдови спростував інформацію про молдовських пенсіонерів, яка з'явилася 13 листопада на сайтах ТАСС і "РИА Новости", а потім була передрукована молдовськими і придністровськими виданнями.

Про це пише ЄП з посиланням на Deschide.

"Новина, про яку йдеться в прес-релізі парламенту, була написана в Кишиневі. Російське агентство Sputnik Moldova, на яке влада дивиться крізь пальці, опублікувало цю новину вчора о 20:46, в свою чергу на російських новинних сайтах вона з'явилася тільки сьогодні вранці", - йдеться у матеріалі.

Російські агентства ТАСС і "РИА Новости" опублікували сьогодні матеріали про те, що "у Молдові пенсіонерів хочуть зобов'язати підтверджувати, що вони ще живі". Новина, про яку йдеться в повідомленні парламенту, була написана в Кишиневі і спирається на законопроект, підписаний депутатом Демократичної партії Валентиною Булигою.

Sputnik пише: "Доведи, що не помер, і отримаєш молдавську пенсію: деякі громадяни залишаться без цієї соцвиплати, якщо не пред'являть сертифікат про те, що живі". 13 листопада вранці новину опублікували кілька російських видань, а також придністровське агентство.

Після цього парламент "спростував інформацію, отриману сьогодні передплатниками російських агентств ТАСС і "РИА Новости" (не вказавши Sputnik Moldova, - ред.), пов'язану зі статусом пенсіонерів".

"Шкодуємо про поширення фейкової новини і звертаємо увагу, що законопроект, пов'язаний з пенсіонерами, які проживають за межами країни, зареєстрований в парламенті і надає додаткові можливості для цієї категорії громадян. Зокрема, законодавча ініціатива, підписана головою комісії із соціального захисту, охорони здоров'я та сім'ї Валентиною Булигою, передбачає, що особи з пропискою в державі, з якою у Молдови немає договору про соціальне забезпечення, можуть подати заяву та необхідні документи для отримання пенсії до територіального відділення соцзабезпечення за останньою адресою прописки в Молдові. Автор аргументує пропозицію конституційним правом громадян РМ на пенсію, незалежно від місця проживання", - йдеться в повідомленні.

Представники парламенту додали, що висновок уряду за проектом ще не затверджений, а для вступу в силу закон повинен бути затверджений в парламенті. "Висловлюємо відкритість до співпраці з усіма ЗМІ і закликаємо пресу перевіряти інформацію, пов'язану з діяльністю парламенту, щоб уникнути дезінформації", - наголошується в повідомленні.