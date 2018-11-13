Порошенко заявив єпископам УПЦ МП, що відкритий до діалогу

Прес-секретарь президента України Святослав Цеголко прокоментував зрив зустрічі між ієрархами УПЦ МП та президентом Петром Порошенком, яка мала відбутися в, Українському домі.

Про це він написав у Facebook.

За словами прес-секретаря президента Святослава Цеголка, ще кілька тижнів тому Порошенко ініціював зустріч з усіма архієреями УПЦ (МП), запросивши їх до Українського дому.

Президент запросив владик УПЦ (МП), щоб вони із перших уст почули інформацію про його перемовини із Вселенським патріархом, про угоду між Україною та Константинополем і про готовність Фанару сприяти проведенню об’єднавчого Собору.

"Але той, хто не хоче результату, шукає причин для відмови. Так і велика частина архієреїв УПЦ (МП) почала шукати пояснення, щоб не прийти на зустріч: мовляв, місце не підходить", - йдеться у заяві прес-секретаря.

Цеголко додав, що мова ультимативних вимог, ані проведення засідання Синоду за сценарієм, вірогідно, надісланим із Москви, не здатні зірвати процес створення Української помісної церкви.

"Президент України готовий до діалогу. Двері Українського дому залишаються відкритими", - резюмував Цеголко.