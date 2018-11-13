РФ глушила сигнал GPS під час навчань НАТО, - Норвегія

Міністерство оборони Норвегії стверджує, що Росія з Кольського півострова втручалася в роботу супутникових навігаційних систем (GPS), які використовують у повітряному сполученні, під час навчань НАТО Trident Juncture, які проходили з 25 жовтня по 7 листопада.

Про це йдеться в повідомленні, яке відомство надіслало Норвезькому телеграфному бюро (NTB), пише ЄП з посиланням на Aftenposten.

"Ми стежимо за ситуацією разом з іншими зацікавленими відомствами. Відомо, що МЗС раніше підняв це питання в контактах з російською владою", - йдеться в повідомленні.

Прем'єр-міністр Фінляндії Юха Сіпіля допустив напередодні, що за втручанням в роботу супутникових навігаційних систем в Фінляндії стояла Росія. За словами фінського прем'єра, метою втручання було продемонструвати здатність до таких дій.

Після цього прес-секретар президента РФ Дмитрій Пєсков повідомив, що Кремлю нічого невідомо про проблеми в роботі GPS-навігації під час навчань НАТО і про те, що Росія може мати якесь відношення до збоїв.

У жовтні про перешкоди в роботі GPS уже повідомляла Норвегія, де в цей час проходили спільні військові навчання НАТО, Фінляндії і Швеції.