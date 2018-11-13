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Зеновій Красівський, поет, письменник, громадський та політичний діяч, політв’язень радянських таборів, член Української Гельсінської групи

Собачі упряжки офіційно визнали видом транспорту в Данії

13 листопада, 2018 - 12:40
Фото Марії СМИРНОВОЇ

З 2019 року собачі упряжки офіційно вважатимуть видом транспорту в Данії, на них можна буде пересуватися по дорогах. Про це повідомляє данське видання The Local.

Міністерство транспорту Данії прийняло рішення визнати офіційним видом транспорту собачі упряжки. Зазначається, що спеціальні візки з колесами чи сані потрібно буде оформити юридично для перевезення на датських дорогах.

Міністр транспорту Оле Бірк Олесен підтвердив, що Данія дозволить пересування за допомогою собак на дорозі, але дорожній рух буде регулюватися відповідно до законодавства країни.

"Я також зазначив, що хочемо усе відрегулювати, щоб усунути сумніви щодо дорожніх правил", - додав він.

Заяву міністерства схвалив "Датський клуб полярних собак", який об'єднує близько 80-100 членів, які їздять на санях з собаками у лісах та інших районах Данії.

"Ми дуже задоволені тим, що міністерство транспорту розуміє, що санки-собаки можуть їздити на дорогах, де діють закони про дорожній рух", - заявив режисер Пітер Ільше в заяві.

Раніше їзда на упряжках допускалася тільки на спеціальних трасах. Їзда на собачих упряжках в Данії вважається традиційним мистецтвом.

Джерело: Еспресо

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