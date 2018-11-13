Корінь демократії в активності громадян, а запорука - в забезпеченні прав людини.
Зеновій Красівський, поет, письменник, громадський та політичний діяч, політв’язень радянських таборів, член Української Гельсінської групи

Трамп оголосив Каліфорнію зоною стихійного лиха

13 листопада, 2018 - 09:08
Фото Reuters

Президент США Дональд Трамп екстрено ввів в штаті Каліфорнія особливий режим у зв'язку зі стихійним лихом. Про це американський лідер написав у своєму Twitter.

"Я тільки що схвалив прискорене прохання про оголошення стихійного лиха для штату Каліфорнія", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, упродовж останніх декількох днів понад 8 тис. рятувальників намагаються приборкати стихію, яка охопила штат трьома масштабними пожежами - Camp Fire на півночі штату, а також Woolsey Fire і Hill Fire в районі Лос-Анджелеса. Крім того, повідомляється про загоряння в інших місцях штату.

Станом на понеділок, великий вогонь спалив майже 86 тис. гектарів. При цьому були вимушено евакуйовані сотні тисяч людей.

Джерело: День

Більше новин

"Укроборонпом": Індонезія планує купити у України штурмові гвинтівки
Більше 50 країн підписали документ про посилення боротьби з кіберзлочинністю
КНДР ліквідувала понад 600 мін на кордоні з Південною Кореєю
Біля узбережжя Анталії прокотилися смерчі (відео)
Порошенко і Перрі домовились про Стратегічний енергетичний діалог
Румунія не готова головувати в Євросоюзі, - президент

Новини партнерів

Loading...