Трамп оголосив Каліфорнію зоною стихійного лиха

Президент США Дональд Трамп екстрено ввів в штаті Каліфорнія особливий режим у зв'язку зі стихійним лихом. Про це американський лідер написав у своєму Twitter.

"Я тільки що схвалив прискорене прохання про оголошення стихійного лиха для штату Каліфорнія", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, упродовж останніх декількох днів понад 8 тис. рятувальників намагаються приборкати стихію, яка охопила штат трьома масштабними пожежами - Camp Fire на півночі штату, а також Woolsey Fire і Hill Fire в районі Лос-Анджелеса. Крім того, повідомляється про загоряння в інших місцях штату.

Станом на понеділок, великий вогонь спалив майже 86 тис. гектарів. При цьому були вимушено евакуйовані сотні тисяч людей.