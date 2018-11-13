Президент США Дональд Трамп розкритикував Францію за високі ввізні мита на вино, що ускладнюють продаж американського вина.

Про це він написав у Twitter.

"Що стосується торгівлі, Франція виготовляє чудове вино, але таке ж чудове вино виготовляють і США. Проблема в тому, що Франція дуже ускладнює продаж американського вина у Франції через дуже високі мита. Між тим США допомагають французьким винам і беруть за ввезення дуже низькі мита. Це нечесно. Це потрібно міняти", — написав Трамп.