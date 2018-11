Президент США Дональд Трамп розкритикував Францію за високі ввізні мита на вино, що ускладнюють продаж американського вина.

Про це він написав у Twitter.

"Що стосується торгівлі, Франція виготовляє чудове вино, але таке ж чудове вино виготовляють і США. Проблема в тому, що Франція дуже ускладнює продаж американського вина у Франції через дуже високі мита. Між тим США допомагають французьким винам і беруть за ввезення дуже низькі мита. Це нечесно. Це потрібно міняти", — написав Трамп.

On Trade, France makes excellent wine, but so does the U.S. The problem is that France makes it very hard for the U.S. to sell its wines into France, and charges big Tariffs, whereas the U.S. makes it easy for French wines, and charges very small Tariffs. Not fair, must change!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 13, 2018