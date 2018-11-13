Корінь демократії в активності громадян, а запорука - в забезпеченні прав людини.
Зеновій Красівський, поет, письменник, громадський та політичний діяч, політв’язень радянських таборів, член Української Гельсінської групи

У центрі Києва прорвало трубу, потік гарячої води зніс автомобіль, рух перекрито

13 листопада, 2018 - 18:49
Фото KyivOperativ

У вівторок, 13 листопада, на вулиці Шота Руставелі у Києві стався прорив труби з гарячою водою.

Про це повідомили у спільноті Київ Оперативний, опублікувавши відео з місця події.

При цьому зазначається, що потік води зніс один з припаркованих автомобілів.

"На Шота Руставелі прорвало трубу. Прорвало так, що знесло авто, яке майже провалилося під землю. Рух транспорту повністю перекрито", - йдеться у повідомленні.

Про можливих постраждалих серед людей інформації не надходило.

Зараз ділянка вулиці з прорваною трубою залита водою і оповита парою.

Джерело: День

Більше новин

Через прорив труби у центрі Києва під асфальт провалився автомобіль
У Києві в авто знайшли чоловіка, який, імовірно, загинув від вибуху гранати, - поліція
У Києві відкрили перший електрофільтр, який зменшить рівень шкідливих викидів
"Київтеплоенерго" не підвищуватиме тарифи на тепло до кінця року
У касах метро Києва запустили в роботу банківські термінали
Киян попереджають про мокрий сніг та ожеледицю

Новини партнерів

Loading...