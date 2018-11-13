У центрі Києва прорвало трубу, потік гарячої води зніс автомобіль, рух перекрито

У вівторок, 13 листопада, на вулиці Шота Руставелі у Києві стався прорив труби з гарячою водою.

Про це повідомили у спільноті Київ Оперативний, опублікувавши відео з місця події.

При цьому зазначається, що потік води зніс один з припаркованих автомобілів.

"На Шота Руставелі прорвало трубу. Прорвало так, що знесло авто, яке майже провалилося під землю. Рух транспорту повністю перекрито", - йдеться у повідомленні.

Про можливих постраждалих серед людей інформації не надходило.

Зараз ділянка вулиці з прорваною трубою залита водою і оповита парою.