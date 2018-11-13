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Зеновій Красівський, поет, письменник, громадський та політичний діяч, політв’язень радянських таборів, член Української Гельсінської групи

У касах метро Києва запустили в роботу банківські термінали

13 листопада, 2018 - 14:23
Фото Миколи Тимченка, "День"

13 листопада метрополітен у партнерстві з Укрсиббанком запустив у роботу банківські термінали. Про це повідомили у прес-службі Київського метрополітену.

Пасажири тепер зможуть придбати та поповнити картку метро або проїзний квиток без використання готівки.

У період з 13 по 24 листопада триватиме період технічного налаштування, після цього проект почне повноцінно працювати.

Як зазначила Макогон, оскільки жетон виводиться з обігу, через термінали цей засіб оплати не реалізовуватиметься. Також допрацьовується функція запису MetroPass. Наразі вона доступна на станції "Кловська".

Джерело: День

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