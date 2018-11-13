У Києві проводять Національний Урок безпеки

З Києва та Кракова розпочато парад Уроків безпеки, організованих ДСНС України та ГК «Фокстрот» по всій Україні.

7 листопада у Києві для молодших школярів відбувся «Урок безпеки». Це перший Урок з низки подібних, які 7-14 листопада також відбудуться в 25 областях України, а також у м. Кракові (Польща). Саме зі столиці почали парад уроків на вивчення правил безпеки школярів у побуті, що відбудуться по всій території України. Уроки проводять на честь 10-річчя соціального проекту «Школа безпеки» Групи компаній «Фокстрот» під гаслом «Комфортно там, де безпечно».

Співробітники Головного управління ДСНС України в м. Києві зібрали на перший Урок безпеки понад 200 молодших школярів столичної школи № 140 Святошинського району у світлій актовій залі. У ігровій формі через розваги та веселощі діти повторили правила безпечної поведінки, назвали причини виникнення пожежі та перші дії дитини при порятунку від диму та вогню, а також вперше подивилися англомовну версію мультфільма «Фокс і Трот поспішають на допомогу. Пожежа».

Ведучі свята - рятувальник з чарівною Лисичкою та другом Фокстером пояснили школярам важливість професії рятувальника, у гумористичній формі прокоментували показ мод (демонстрацію рятувальної амуніції) та підготували глядачів до розуміння англомовної серії мультфільма щодо поведінки при пожежі. «Як соціально відповідальний бізнес, ми вже 10 років працюємо над популяризацією правил поведінки серед дітей та підтримуємо талановиту молодь на конкурсах, - розказала куратор проекту, спеціаліст зі зв’язків із громадськістю ГК «ФОКСТРОТ» Дар’я Нефьодова. – Поруч з нами – старші школярі й авторитетні помічники рятувальників: загони Дружин юних пожежників. Сотні талановитих школярів по всій Україні допомагають ДСНС України в роботі серед однолітків, а їхні творчі виступи агітують дотримуватися правил безпеки та прищеплюють повагу до професії рятувальника.

Дар’я під час Уроку привітала команду Дружини юних пожежників «Вітаміни» з Київської області (м. Боярка) за прекрасний, стильний та сучасний виступ на Уроці безпеки.

Учасники свята записали відео-привітання для дітей Краківської громади (Польща), де також цього дня відбувся польський Урок безпеки для дітей з української діаспори.

А по закінченні Уроку, всі діти вийшли на подвір’я школи, де на них чекала новенька рятувальна машина та київські рятувальники провели показові операції. В момент, коли струм води із брандсбойта рятувальника вдарив у повітря, над шкільним подвір’ям розгорнулася веселка! «Діти щиро задоволені Уроком, - говорить Тетяна Марус, вчитель початкових класів СШ №140, - посміялися, розважилися, але головне – вони закріпили свої знання, що вогонь буває не тільки другом, але й ворогом, то треба знати правила безпечної поведінки».

А директор СШ № 140, де відбувся старт національного Уроку - Оксана Семенюк додала: «Кожен з цих дітей, перш, ніж запалити сірник чи поставити чайник на газ, згадають й мультфільм, й лисичку, й пожежних, й ті правила, яким ми їх всі разом навчили».

Методичним консультантом заходу виступила громадська організація «Вулик ідей».

«Важливо, аби партнерство усіх, кому не байдужа проблема безпеки та збереження життя дітей, продовжувалося та було результативним, - підбив підсумки київського Уроку безпеки головний фахівець сектору зв'язків зі ЗМІ ГУ ДСНС у Києві Олександр Макушенко.

Парад Уроків підхопила Київська область, де 8 листопада готуються провести не менш цікаві та пізнавальні свята про головні правила – як бути живим та здоровим. А з 9-14 листопада такі Уроки пройдуть у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях.

Відео з першого Уроку безпеки в Києві знаходиться тут.

Довідка: з 2003 року ГК «ФОКСТРОТ» підтримує ініціативи державних органів влади у навчально-виховній роботі зі школярами щодо профілактики травматизму дітей у невиробничій сфері, а з 2008 року ГКФ під девізом «Комфортно там, де безпечно!» реалізує соціальний проект «Школа безпеки». За сприяння фахівців ДСНС України було створено навчальний мультсеріал «Фокс і Трот поспішають на допомогу», рекомендований для роботи з молодшими школярами Міністерством освіти та науки України. У інтернеті мультсеріал «Фокс і Трот поспішають на допомогу» переглянули близько 700 тисяч глядачів. За мотивами найпопулярнішої за кількістю переглядів четвертої серії мультфільму «Пожежа» була розроблена листівка «При пожежі дій правильно!» та розклад уроків.

Більше 30 тисяч розклдв та дисків з мультфільмом було передано в школи та дитячі садки країни для навчання дітей правилам безпеки. Проект «Школа безпеки» було названо найбільш упізнаваним серед споживачів в ритейлі (за результатами опитування InMind), він став переможцем 7-го Національного фестивалю соціальної реклами у своїй номінації. Детальніше про соціальний проект «Школа безпеки» – http://foxtrotgroup.com.ua/csr/safety-school.html