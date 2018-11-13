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Зеновій Красівський, поет, письменник, громадський та політичний діяч, політв’язень радянських таборів, член Української Гельсінської групи

У Києві в авто знайшли чоловіка, який, імовірно, загинув від вибуху гранати, - поліція

13 листопада, 2018 - 20:54
Фото поліції Києва

У Києві на Оболоні виявлено автомобіль, усередині якого перебував чоловік, котрий загинув від детонації невідомого вибухового пристрою.

Про це повідомляється на сайті ГУ Нацполіції в Києві.

Тіло чоловіка виявив перехожий і зателефонував до поліції.

"Правоохоронці виявили біля затоки автомобіль, у якому перебував мертвий чоловік з характерними від вибуху травмами", - розповів начальник ГУ Національної поліції в Києві Андрій Крищенко.

Фахівці вибухотехнічної служби оглядають місце події і територію довкола. У салоні машини вони виявили важіль від гранати і металеві залишки, які відправлять на експертизу для встановлення пристрою, що вибухнув. Нині поліція з'ясовує особу загиблого.

Подію зареєстровано в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Оболонського управління поліції, вирішується питання щодо його правової кваліфікації.

Джерело: День

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