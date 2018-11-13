У Києві відкрили перший електрофільтр, який зменшить рівень шкідливих викидів

У столиці запустили в роботу перший новий електрофільтр, що допоможе знизити рівень шкідливих викидів.

Про це повідомила прес-службу столичного голови.

Мер зауважив, що цього року в рамках інвестиційної програми ТОВ «Єврореконструкції», яка є власником Дарницької ТЕЦ, розпочато впровадження комплексної реконструкції газоочисного обладнання ТЕЦ. Зокрема, реконструкція передбачає будівництво п'яти нових електрофільтрів, які значно знизять рівень шкідливих викидів та дозволять відійти від технології складування золи.

«Ми запустили в роботу перший з передбачених нових електрофільтр. Це тепер дозволяє більш як в 30 разів зменшити викиди шкідливих речовин в повітря», - зауважив Кличко.

Проектування, встановлення та налагодження електрофільтру було здійснене за кошти ТЕЦ.

Разом з тим, мер нагадав, що в Києві також втілюють інші масштабні проекти, що дозволять поліпшити екологічну ситуацію.

Вартість проекту — 1,1 млрд дол. Це кредитні кошти від Японії на пільгових умовах. До кінця поточного року вже буде оголошений тендер на визначення підрядника. Роботи з реконструкції триватимуть 6 років. Після завершення реконструкції будуть вирішені проблеми очистки стоків та неприємного запаху для мешканців Лівого берега.