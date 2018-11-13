У МЗС України підтвердили смерть 4 українців у ДТП в Чехії

У Міністерстві закордонних справ України підтвердили смерть чотирьох українців у ДТП в Чехії. Про це на своїй сторінці в Twitter написала спікер українського МЗС Катерина Зеленко.

"Щодо аварії і загибелі чотирьох українців у Чехії - консул встановив контакт з рідними загиблих і опрацьовує питання, пов'язані з репатріацією тіл. П'ятому потерпілому надається необхідна допомога", – написала Зеленко.

Раніше повідомлялося, що в районі чеського містечка Тришинець мікроавтобус "Мерседес", в якому перебували п'ятеро закарпатців, зіткнувся з вантажним автомобілем. В результаті ДТП четверо закарпатців загинули, одна жінка у тяжкому стані перебуває у лікарні.