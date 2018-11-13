У Словаччині вперше судитимуть найманця бойовиків на Донбасі

У Словаччині вперше висунули обвинувачення громадянину країни за участь у бойових діях на боці бойовиків на сході України. Про це повідомляє The Slovak Spectator.

"Уперше Національне агентство по боротьбі зі злочинністю висунуло обвинувачення проти словака за участь у військовому конфлікті на Сході України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обвинувачений Маріо Р. з липня 2015 року до сьогодні воює у складі проросійських сепаратистів. Він брав та бере активну участь у бойовій діяльності організованих збройних груп під час війни на території іншої держави, зокрема в Донецькій області.

За інформацією словацької поліції, громадянин Маріо Р., якщо його визнають винним, може провести від трьох до восьми років у в'язниці.