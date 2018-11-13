У Смілі відкрили кримінальне провадження за фактом відсутності опалення

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом неподання опалення у місті Сміла Черкаської області. Про це повідомляє відділ комунікації ГУ НП у Черкаській області.

"Дії службових осіб, з вини яких відбувся збій опалювального сезону у місті Сміла, будуть вивчатися у рамках відкритого кримінального провадження. Кримінальне провадження відкрито за частиною 1 статті 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у поліції, наразі у місті Сміла зачинено навчальні заклади, місцеві жителі перекрили рух транспортних засобів з вимогою початку подачі тепла до помешкань. На місці працюють працівники поліції.

Нагадаємо, у зв'язку з відсутністю тепла 11 шкіл у місті Сміла призупинили освітній процес і перейшли на дистанційне навчання.