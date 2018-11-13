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Зеновій Красівський, поет, письменник, громадський та політичний діяч, політв’язень радянських таборів, член Української Гельсінської групи

Україна і Молдова представлять спільний проект контролю на кордоні

13 листопада, 2018 - 18:52
Фото: noi.md

Україно-молдовський проект "Дорожньої карти" щодо розвитку спільного контролю на кордоні незабаром представлять на засіданні Консультаційної ради EUBAM у Кишиневі.

Про це повідомив голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикал, передає "Урядовий портал".

Цей проект розробили на період 2019-2022 років. Він передбачає спільний контроль у 20 пунктах пропуску, з яких 12 на території України й 8 – на території Молдови.

"Успіх реалізації проекту "Дорожньої карти" безпосередньо пов’язаний із розвитком інфраструктури як пунктів пропуску, так і автодорожніх мереж", – наголосив Цигикал.

Нагадаємо, що в Україну зайшов світовий флагман платіжних систем UnionPay International.

Джерело: День

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