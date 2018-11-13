Корінь демократії в активності громадян, а запорука - в забезпеченні прав людини.
Зеновій Красівський, поет, письменник, громадський та політичний діяч, політв’язень радянських таборів, член Української Гельсінської групи

Україна підвищила якість судочинства, - звіт Світового Банку

13 листопада, 2018 - 22:07
Фото Руслана КАНЮКИ, "День"

За індексом якості судових процесів  українські  суди оцінюються в 11,5 бала з 18, що відповідає високим показникам серед країн-членів Організації економічної співпраці і розвитку (ОЕСР).

Про це йдеться у Звіті Світового Банку Doing Business 2019.

Індекс якості системи судочинства визначає час та вартість вирішення комерційного спору у місцевих судах першої інстанції, а також якість судових процесів, яка залежить від запровадження в країні передових методів, що сприяють підвищенню ефективності розгляду справ, зокрема автоматизація судів та альтернативне вирішення спорів. Цей індекс є основним у визначенні рейтингу країни у компоненті "Забезпечення виконання контрактів" звіту Doing Business.  

Як йдеться у звіті, Україна полегшила виконання контрактів, запровадивши спрощений порядок розгляду малозначних позовів та досудового врегулювання спорів за участі судді, що діють у всіх господарських судах країни. Це стало можливим завдяки судовій реформі.

Індекс якості судових процесів  України у 11,5 балів трохи відстає від Франції (12), Угорщини (12), Греції (12), Латвії (12,5). За цим індексом Україна демонструє кращі показники, ніж Польща (11), Болгарія (10,5), Китай (Гон-Конг) (10), Бельгія (8).

В цілому за компонентом "Забезпечення виконання контрактів", що включає Індекс якості системи судочинства у 2018 році Україна посіла 57 місце, піднявшись на 4,63 пункти у порівнянні з минулим роком.

Джерело: День

Більше новин

В Ізраїлі в результаті обстрілу з сектору Газа кількість постраждалих зросла до 108
Через прорив труби у центрі Києва під асфальт провалився автомобіль
Енергоблок №2 Хмельницької АЕС достроково підключили до енергомережі
У Києві в авто знайшли чоловіка, який, імовірно, загинув від вибуху гранати, - поліція
На технічній території арсеналу в Ічні виявлено безпілотник
Україна вважає неприйнятними ракетні обстріли ізраїльської території, - МЗС

Новини партнерів

Loading...