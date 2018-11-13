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Зеновій Красівський, поет, письменник, громадський та політичний діяч, політв’язень радянських таборів, член Української Гельсінської групи

Україна вважає неприйнятними ракетні обстріли ізраїльської території, - МЗС

13 листопада, 2018 - 20:06
Фото Reuters

Міністерство закордонних справ України занепокоєне ескалацією ситуації довкола сектора Газа, пов'язаною з ракетними обстрілами півдня Ізраїлю впродовж двох днів. 

"Вважаємо неприйнятними ракетні обстріли ізраїльської території, які несуть смертельну небезпеку життю цивільного населення", - йдеться в заяві МЗС України.

Дипломати наголосили, що обстріли можуть призвести до масштабного збройного протистояння.

Відомство висловило співчуття народу Ізраїлю через загибель та поранення громадян країни.

"В Україні глибоко співчувають дружньому народу Ізраїлю у зв'язку із загибеллю та пораненнями ізраїльських громадян внаслідок ракетних обстрілів з території сектора Газа", - зазначили в МЗС.

Обстріли ізраїльської території почалися після того, як 11 листопада ізраїльські спеціальні сили під прикриттям увійшли в Газу і вчинили спробу захоплення одного з польових командирів бойовиків в секторі, який відповідає за будівництво підземних тунелів. В результаті перестрілки семеро бойовиків ХАМАС загинули, зокрема й сам польовий командир Нуреддін Салям Барак. Загинув також ізраїльський полковник.

Нагадаємо, що в Ізраїлі в результаті ракетного обстрілу з боку сектора Гази вже постраждали 53 людини.

Джерело: День

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