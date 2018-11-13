Україна запропонувала провести позачергове засідання у ТКГ через проведення "виборів" в ОРДЛО

Україна запропонувала провести позачергове засідання Тристоронньої контактної групи через проведення таки званих "виборів" в ОРДЛО. Про це на своїй сторінці в Facebook написала перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в ТКГ Ірина Геращенко.

"Українська сторона в ТКГ направила офіційну ноту з пропозицією провести позачергове засідання групи у зв'язку з проведенням фейкових "виборів" на Донбасі. Ми наполягаємо на тристоронньому форматі переговорів за участю України, РФ, ОБСЄ. Наразі вже є відповідь від представників ОБСЄ, які підтримують ініціативу і готові в будь-який момент зібрати засідання. Тобто дві сторони ТКГ: Україна і ОБСЄ готові до зустрічі. РФ - мовчить, ніякої відповіді, видно, в угарі святкують "результати" маріонеточних виборів", – написала Геращенко.

Нагадаємо, в окремих районах Донецької та Луганської областей на сході України 11 листопада відбулися так звані "вибори" "народних рад (парламентів) та "голів" територій. Протягом дня російські ЗМІ кілька разів повідомляли, що вибори відбуваються спокійно" і "без порушень".

Як і тоді, Україна та її союзники їх не визнають, президент Петро Порошенко називав вибори в ЛДНР "фейковими" і закликав населення не брати в них участі. В ЄС вже засудили вибори в ОРДЛО і закликали Росію вплинути на сепаратистів.