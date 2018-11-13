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Зеновій Красівський, поет, письменник, громадський та політичний діяч, політв’язень радянських таборів, член Української Гельсінської групи

В Іспанії планують заборонити бензинові і дизельні автомобілі

13 листопада, 2018 - 22:26
Фото Еспресо.TV

Уряд Іспанії планує запропонувати парламенту ввести заборону на продаж бензинових, дизельних та гібридних автомобілів з 2040 року з метою зменшення викидів парникових газів.

Про це повідомили урядові джерела у вівторок, пише Reuters.

"З 2040 року не буде дозволено реєстрацію та продаж в Іспанії легкових та легких комерційних транспортних засобів, які безпосередньо виділяють вуглекислий газ", - йдеться у проекті документу, який планують представити до кінця року.

Нагадаємо, що у Парижі хочуть заборонити усі бензинові та дизельні авто.

Джерело: День

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