Корінь демократії в активності громадян, а запорука - в забезпеченні прав людини.
Зеновій Красівський, поет, письменник, громадський та політичний діяч, політв’язень радянських таборів, член Української Гельсінської групи

В Ізраїлі в результаті обстрілу з сектору Газа кількість постраждалих зросла до 108

13 листопада, 2018 - 21:54
Фото Reuters

В Ізраїлі за останні два дні в результаті масованого ракетного обстрілу з сектору Газа постраждали щонайменше 108 осіб.

Як повідомляє The Times Of Israel, в медичний центр Барзілай в Ашкелоні госпіталізували 93 осіб, які постраждали в результаті ракетного обстрілу, в тому числі двох з пораненнями середнього ступеня тяжкості, 46 - з незначними пораненнями і 44 - в стані шоку.

Жінку, доставлену вчора у важкому стані, перевели з центру Барзілай в медичний центр Шиба в околицях Тель-а-Шомера, недалеко від Тель-Авіва.

Нагадаємо, що в Ізраїлі в результаті ракетного обстрілу з боку сектора Гази вже постраждали 53 людини.

Більше новин

Через прорив труби у центрі Києва під асфальт провалився автомобіль
Енергоблок №2 Хмельницької АЕС достроково підключили до енергомережі
У Києві в авто знайшли чоловіка, який, імовірно, загинув від вибуху гранати, - поліція
На технічній території арсеналу в Ічні виявлено безпілотник
Україна вважає неприйнятними ракетні обстріли ізраїльської території, - МЗС
День в ООС: Бойовики сьогодні застосували заборонену зброю

Новини партнерів

Loading...