В Ізраїлі в результаті обстрілу з сектору Газа кількість постраждалих зросла до 108

В Ізраїлі за останні два дні в результаті масованого ракетного обстрілу з сектору Газа постраждали щонайменше 108 осіб.

Як повідомляє The Times Of Israel, в медичний центр Барзілай в Ашкелоні госпіталізували 93 осіб, які постраждали в результаті ракетного обстрілу, в тому числі двох з пораненнями середнього ступеня тяжкості, 46 - з незначними пораненнями і 44 - в стані шоку.

Жінку, доставлену вчора у важкому стані, перевели з центру Барзілай в медичний центр Шиба в околицях Тель-а-Шомера, недалеко від Тель-Авіва.

Нагадаємо, що в Ізраїлі в результаті ракетного обстрілу з боку сектора Гази вже постраждали 53 людини.