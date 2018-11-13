В Україну зайшов світовий флагман платіжних систем UnionPay International

Національний банк України узгодив умови та порядок діяльності в Україні китайської міжнародної платіжної системи UnionPay International.

Про це повідомила прес-служба НБУ.

“Найбільша у світі за кількістю емітованих платіжних карт міжнародна платіжна система UnionPay International виходить на український ринок. 12 листопада Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем Національного банку України узгодив умови та порядок її діяльності в Україні”, — йдеться у повідомленні.

На першому етапі платіжна система UnionPay International надаватиме в Україні послуги еквайрингу, видачі готівки та оплати товарів і послуг за платіжними картками UnionPay. Надалі передбачається і здійснення емісії платіжних карток UnionPay банками України.

У липні українська та китайська сторони домовились про співпрацю UnionPay International із Національною платіжною системою ПРОСТІР.

"Також вихід провідного світового гравця вкотре підтвердить привабливість та перспективність України для інвесторів", - стверджують у НБУ.

Міжнародна платіжна система UnionPay International стала четвертою в Україні міжнародною картковою платіжною системою, платіжною організацією якої є нерезидент. В Україні вже тривалий час працюють Visa International, Western Union, Master Card, MoneyGram.

UnionPay — китайська платіжна система, заснована у 2002 році. Станом на сьогодні є найбільшою у світі за кількістю фінансових операцій та випущених карток, перевершуючи Visa та MasterCard. Картки UnionPay емітуються в більш ніж 40 країнах, система обслуговує 80% усіх карт у світі.

Нагадаємо, що працівники Національного банку України з 9 листопада пересідають на електромобілі.