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Зеновій Красівський, поет, письменник, громадський та політичний діяч, політв’язень радянських таборів, член Української Гельсінської групи

Внаслідок обстрілу по Ізраїлю з сектора Гази постраждали 53 людини

13 листопада, 2018 - 11:41
Фото Reuters

В Ізраїлі в результаті ракетного обстрілу з боку сектора Гази вже постраждали 53 людини.  Про це повідомляє національна медична служба Ізраїлю Magen David Adom (MDA) у Twitter.

"Підсумки станом на 01:15 (за місцевим часом - ред.). З 16:30 до 01:15 команди MDA знаходилися в стані підвищеної готовності і надали медичну допомогу 53 пораненим, серед них: двоє в критичному стані - (солдат), поранений шрапнеллю і 60-річна жінка, одна людина отримала поранення середнього ступеня тяжкості, 23 - легкого ступеня тяжкості, 27 людей постраждали від шоку", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, загалом прес-служба ЦАХАЛу повідомила, що після 16:00 через сектор Гази по ізраїльській території було випущено близько 300 ракет. Десятки ракет були збиті системою ПРО "Залізний купол". Більшість ракет упали на відкритій місцевості.

ВПС Ізраїлю в свою чергу завдали ударів по 70 об'єктах на палестинській території.

Джерело: Укрінформ

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