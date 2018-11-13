Внаслідок обстрілу по Ізраїлю з сектора Гази постраждали 53 людини

В Ізраїлі в результаті ракетного обстрілу з боку сектора Гази вже постраждали 53 людини. Про це повідомляє національна медична служба Ізраїлю Magen David Adom (MDA) у Twitter.

"Підсумки станом на 01:15 (за місцевим часом - ред.). З 16:30 до 01:15 команди MDA знаходилися в стані підвищеної готовності і надали медичну допомогу 53 пораненим, серед них: двоє в критичному стані - (солдат), поранений шрапнеллю і 60-річна жінка, одна людина отримала поранення середнього ступеня тяжкості, 23 - легкого ступеня тяжкості, 27 людей постраждали від шоку", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, загалом прес-служба ЦАХАЛу повідомила, що після 16:00 через сектор Гази по ізраїльській території було випущено близько 300 ракет. Десятки ракет були збиті системою ПРО "Залізний купол". Більшість ракет упали на відкритій місцевості.

ВПС Ізраїлю в свою чергу завдали ударів по 70 об'єктах на палестинській території.