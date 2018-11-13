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Зеновій Красівський, поет, письменник, громадський та політичний діяч, політв’язень радянських таборів, член Української Гельсінської групи

Wizz Air до кінця року запускає три нових рейси з України

13 листопада, 2018 - 22:50
Фото ABC News

Лоукост Wizz Air відкриє три нових рейси з України протягом листопада-грудня 2018 року.

Про це йдеться у прес-релізі компанії.

Авіакомпанія виконуватиме перельоти за новими лоу-кост маршрутами з Харкова до аеропорту Лондон Лутон (відкриття 13 листопада) та до Відня (відкриття 25 листопада), а також зі Львова до аеропорту Франкфурт-Хан (відкриття 14 грудня).

Ціна в один бік стартує від 19,99 євро.

Нагадаємо, що з українських аеропортів стартували 22 нові рейси.

Джерело: День

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