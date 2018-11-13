За рік поліція Франції запобігла шести терористичним актам

Правоохоронці Франції у 2018 році змогли запобігти шести терористичним атакам. Про це в ефірі BFM TV заявив глава МВС Франції Крістоф Кастанер, передає ЄП.

За словами Крістофера Кастанера, влада робить все можливе для запобігання радикалізації у суспільстві.

"З початку 2018 року у Франції запобігли шести атакам. Загроза лишається високою, хоча нині вона змінила форму," - сказав міністр.

За його словами, держава вживає заходів для запобігання радикалізації у суспільстві і посилено стежить за тими, хто раніше був засуджений за тероризм.

На 13 листопада припадає третя річниця кривавих терактів у Парижі. Внаслідок серії нападів - у паризьких кафе, на концерті групи The Eagles of Death Metal і неподалік від стадіону Стад-де-Франс - загинули 130 людей, більш ніж 350 отримали поранення.

Нагадаємо, що 13 листопада третя річниця кривавих терактів у Парижі.

Відповідальність за теракти взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".