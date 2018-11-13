Зоря: Архієреїв УПЦ МП "зачинили" в Лаврі, щоб вони не змогли потрапити на зустріч Порошенка з єпископатом МП

Архієреїв УПЦ МП "зачинили" в Лаврі, щоб вони не змогли потрапити на призначену зустріч Президента України з єпископатом Московського Патріархату.

Таке повідомлення розмістив у Фейсбук Євстратій Зоря.

До цього речник Української православної церкви Київського патріархату додав, що Синод Московського Патріархату отримав із Кремля очевидний натяк: "хто з архієреїв не підкориться розпорядженням Митрополії (по факту ж - інструкціям з Москви) - той рішенням Синоду сьогодні ж позбудеться посади".