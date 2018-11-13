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Зеновій Красівський, поет, письменник, громадський та політичний діяч, політв’язень радянських таборів, член Української Гельсінської групи

Зоря: Архієреїв УПЦ МП "зачинили" в Лаврі, щоб вони не змогли потрапити на зустріч Порошенка з єпископатом МП

13 листопада, 2018 - 16:29
Фото Укрінформ

Архієреїв УПЦ МП "зачинили" в Лаврі, щоб вони не змогли потрапити на призначену зустріч Президента України з єпископатом Московського Патріархату.

Таке повідомлення розмістив у Фейсбук Євстратій Зоря.

До цього речник Української православної церкви Київського патріархату додав, що Синод Московського Патріархату отримав із Кремля очевидний натяк: "хто з архієреїв не підкориться розпорядженням Митрополії (по факту ж - інструкціям з Москви) - той рішенням Синоду сьогодні ж позбудеться посади".

Джерело: День

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