Зустріч Президента України з єпископами УПЦ МП не відбулася, - Зоря

Президент Петро Порошенко не провів зустріч з єпископами Української православної церкви Московського патріархату.

Про це повідомив у Facebook речник Київської Патріархії, архієпископ Євстратій Зоря

Зоря опублікував заяву представників президента, які наполягали на зустрічі в "Українському домі" 13 листопада о 14.00.

Водночас канцелярія Київської митрополії розіслала запрошення на зазначену зустріч з президентом у актовій залі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври.

Зоря стверджує, що проведення зустрічі не на території Лаври було "основною можливістю".

Він пише, що канцлер МП в Україні митрополит Антоній Паканич "спеціально" розіслав запрошення на зустріч у Лаврі, хоча це місце не було погоджене.

Нагадаємо, що архієреїв УПЦ МП "зачинили" в Лаврі, щоб вони не змогли потрапити на зустріч Порошенка з єпископатом МП.