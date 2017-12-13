Американський сенатор виступив за надання летальної зброю Україні

Американський сенатор-республіканець від штату Флорида Марко Рубіо повністю підтримує надання Україні американської летальної зброї, вважаючи, що це призведе до вирівнювання балансу.

Про це учасник президентських перегонів 2016 року заявив у інтерв'ю Жанні Нємцовій на Deutsche Welle.

"На наш погляд, у наших союзників в Україні, в Європі і в усьому світі має бути певний рівень для підтримки балансу, оскільки слабкість призводить до агресії та прорахунків. Ми хочемо підтримати наших союзників, щоб був якийсь стратегічний баланс сил, мета якого - запобігти, а не спровокувати війну", - сказав політик.

Він повністю підтримує постачання Києву летальної зброї, що передбачено бюджетом Пентагону на протидію російській агресії у загальному обсязі 4,6 млрд дол. США.

Рубіо вважає, що саме президент РФ має добре зрозуміти цю концепцію, оскільки сам неодноразово говорив про необхідність балансу сил. "Але те, що відбувається зараз, - це дисбаланс. Адже що відбувається, якщо у двох сусідніх країн є військовий дисбаланс і одна з них вважає, що може здобути перемогу у збройному конфлікті? Це запрошення до агресії", - сказав Рубіо.

Він також підкреслив, що партнерство народів США та Росії було б благом не лише для двох країн, але і для всього світу, але той шлях, який обрав Володимир Путін для Росії, - війна в Україні, у Криму, до цього війна у Грузії - суперечить тому, що США вважають правильним.

"Ми не повинні співпрацювати на шкоду бажанням росіян жити у вільному, плюралістичному, демократичному суспільстві, де поважають права людини. І ми також не повинні співпрацювати на шкоду народам України, Грузії та інших країн, територіальну цілісність яких порушено", - сказав Рубіо.

Нагадаємо, що США виділили $10,4 млн на підтримку ІТ-безпеки в Україні.