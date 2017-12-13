Арабська коаліція завдала авіаудару по столиці Ємену: 39 загиблих

Літак коаліційних арабських сил завдав удар по контрольованій хуситами столиці Ємену Сані. Об’єктом удару став мілітаризований поліцейський табір, у якому на момент нападу перебували 180 в’язнів. Загалом загинули щонайменше 39 людей, поранено ще 90, в тому числі деякі із ув’язнених, пише Reuters.

Цей крок є частиною повітряної кампанії з боку підтримуваної Заходом коаліції проти підтримуваних Іраном хуситів. Минулого тижня хусити під час перестрілки між урядовими силам і бунтівниками застрелили колишнього президента Ємену Алі Абдуллу Салеха.

Один з офіцерів табору, на який припав основний удар коаліційних арабських сил, сказав, що об'єкт піддався 7 ударів під час літакових рейдів.

За словами чиновника, рятувальні команди витягли з уламків понад 30 тіл. Доля інших поки не відома.

Столиця Сана піддавалася серії повітряних нальотів, проведених коаліцією. Іноді, як цього разу, це призводило до численних жертв серед мирних жителів.

Коаліція заперечує, що удар був націлений на цивільних осіб.

Сполучені Штати і Великобританія надають політичну, а також збройну і матеріально-технічну підтримку коаліції, очолюваній Саудівською Аравією. Коаліція з 2015 року бореться за повернення на посаду визнаного світовою спільнотою президента Ємену Абд-Раббу Мансур Хаді.