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Безвіз України з ОАЕ запрацює з 31 грудня, - Клімкін

13 грудня, 2017 - 17:09
Фото з архіву "Дня"

Безвізовий режим України з Об’єднаними Арабськими Еміратами почне роботу 31 грудня цього року.

Про це повідомив глава МЗС України Павло Клімкін у Twitter.

"У переддень Нового року стартує безвіз з Об‘єднаними Арабськими Еміратами. З 31 грудня 2017 року громадяни України зможуть подорожувати до ОАЕ без віз терміном до 30 днів за біометричним паспортом", - повідомив він.

Джерело: День
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