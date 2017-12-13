Безвіз України з ОАЕ запрацює з 31 грудня, - Клімкін

13 грудня, 2017 - 17:09
Безвізовий режим України з Об’єднаними Арабськими Еміратами почне роботу 31 грудня цього року.
Про це повідомив глава МЗС України Павло Клімкін у Twitter.
"У переддень Нового року стартує безвіз з Об‘єднаними Арабськими Еміратами. З 31 грудня 2017 року громадяни України зможуть подорожувати до ОАЕ без віз терміном до 30 днів за біометричним паспортом", - повідомив він.
У переддень Нового року стартує #безвіз з Об‘єднаними Арабськими Еміратами. З 31 грудня 2017 року громадяни України зможуть подорожувати до ОАЕ без віз терміном до 30 днів за біометричним паспортом.
— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) December 13, 2017
Джерело: День