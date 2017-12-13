Бойовики обстріляли житловий квартал Авдіївки та ДФС, - Жебрівський

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявив, що бойовики обстріляли житловий квартал Авдіївки (Донецька область) і Донецьку фільтрувальну станцію в ніч на середу. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Згідно з повідомленням Жебрівського, внаслідок обстрілу вибиті вікна і пробитий дах у приватному будинку на вулиці Нахімова, 6. Серед мирних жителів постраждалих немає.

Під час обстрілу Донецької фільтрувальної станції куля калібром 12 мм потрапила в диспетчерську, де в цей час перебувала співробітниця станції. Жінка не постраждала.

Також, згідно з повідомленням, біля станції на дорогу впав, але не розірвався снаряд. В даний час готується виїзд саперів на місце події для його знешкодження.

Українська сторона Спільного центру з координації та контролю режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК) передала заявку на проведення робіт і запросила режим тиші, однак поки відповідь від російської сторони СЦКК не надійшов.