Влада Чорногорії заявила, що країні було надано міжнародний код "ISO" для чорногорської мови. Про це повідомляє видання Balkan Insight.

Згідно з інформацією, код був отриманий від Міжнародної організації зі стандартизації, яка є глобальним органом по встановленню стандартів.

У свою чергу Національна бібліотека "Djurdje Crnojevic", яка 9 років вела процес про визнання чорногірського мови, повідомила, що їй присвоєно новий код - CRN. Як зазначила адміністрація бібліотеки, це була довга битва за визнання.

Тепер, як зазначає видання, чорногірська мова офіційно відділена від сербської, яким користується велика частина населення. Декан нещодавно заснованого факультету чорногірської мови заявив, що 11 грудня, коли було прийнято рішення про мову, потрібно оголосити національним днем чорногірського мови.

"Міжнародний код чорногірського мови закінчує спекуляції, мовляв, чорногорська мова не є мовою, що це діалект", - сказав декан.

Зазначимо, що суперечка про статус сербської мови в незалежній Чорногорії почався ще в 2007 році, через рік після розпаду Державного Союзу Сербії і Чорногорії. У 2011 році чорногірська мова була введена в систему освіти, проте населення продовжувало використовувати сербську. Згідно з опитуванням цього ж року майже 37 % жителів цієї країни вважали рідною мовою чорногірську.

Пізніше в навчальну програму для шкіл був доданий новий чорногірський алфавіт, який містить 32 букви. Опозиційні партії і вчені тоді почали стверджувати, що в школах з'явилася дискримінація щодо сербської мови та кирилиці.

Нагадаємо також, що раніше мовна норма передбачала існування сербохорватської мови. У колишньої Югославії вона розглядалася як літературна, але з 1954 р було офіційно визнано існування двох літературних норм. Згідно Новісадскій угоді визнано існування хорватського і сербського варіантів сербохорватської мови, проте після розпаду Югославії в колишніх республіках почали інтенсивно формуватися власні мовні стандарти і сербохорватська мова розпалася на кілька близькоспоріднених мов для яких використовують і кирилицю і латиницю. У Боснії і Чорногорії кирилиця та латиниця офіційно рівноправні, але в Чорногорії латиниця домінує. У Хорватії використовується тільки латиниця, а в Сербії офіційно кирилиця є єдиним алфавітом, але в побуті латиниця використовується так само часто.