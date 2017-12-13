Естафету олімпійського вогню вперше передали роботу

Робот HUBO, створений інженерами Корейського інституту передових технологій, взяв участь в естафеті олімпійського вогню в південнокорейському місті Теджон. Про це повідомляє New York Post.

Факел йому передав професор Денніс Хонг, основоположник Лабораторії робототехніки та механіки Каліфорнійського університету Лос-Анджелеса, передає Еспресо.TV.

HUBO отримав вогонь і проїхав з ним близько ста метрів до картонної стіни. За допомогою невеликої пилки робот прорізав в ній дірку, через яку передав вогонь своєму творцеві, професору Про Чун-хо. Вчений, в свою чергу, вручив факел іншому роботу KAIST - керованій людиною моделі FX-2.

Крім участі в естафеті олімпійського вогню, роботи HUBO увійдуть в число волонтерів на Олімпіаді, яка в лютому 2018 року відбудеться в Пхьончані.

Вони будуть зустрічати гостей змагань в аеропорту і підтримувати учасників на стадіонах. Також у роботів можна буде отримати довідкову інформацію англійською, китайською, корейською та японською мовами.