Google назвав список найпопулярніших тем у світі за цей рік

Компанія Google опублікувала список найпопулярніших тем у світі за 2017 рік.
Так, перше місце в списку акторів посідає Меган Маркл — зірка серіалу "Форс-мажори" і наречена британського принца Гаррі.
Друга сходинка дісталася Кевіну Спейсі, викритому в сексуальних домаганнях. Третьою стала Галь Гадот, яка зіграла головну роль у фільмі "Диво-жінка". Ще один учасник секс-скандалу в Голлівуді — комік Луї Сі Кей — посідає четверте місце. П'ятірку замикає Білл Скарсгард, який отримав широку популярність завдяки ролі в хоррорі "Воно".
Лідером музичного рейтингу стала співачка Аріана Гранде, під час манчестерського концерту якої стався теракт.
На другому місці – група Linkin Park, яка втратила цьогоріч свого вокаліста Честера Беннінгтона. Далі йдуть Леді Гага, Мерайя Кері та Ед Ширан.
У списку втрат перше місце займає рок-музикант Том Петті, друге – Честер Беннінгтон з Linkin Park.
До топ-5 також потрапили рокер Кріс Корнелл, актор Білл Пекстон, а також засновник журналу Playboy Г'ю Гефнер.