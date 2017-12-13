Google назвав список найпопулярніших тем у світі за цей рік

Компанія Google опублікувала список найпопулярніших тем у світі за 2017 рік.

Так, перше місце в списку акторів посідає Меган Маркл — зірка серіалу "Форс-мажори" і наречена британського принца Гаррі.

Друга сходинка дісталася Кевіну Спейсі, викритому в сексуальних домаганнях. Третьою стала Галь Гадот, яка зіграла головну роль у фільмі "Диво-жінка". Ще один учасник секс-скандалу в Голлівуді — комік Луї Сі Кей — посідає четверте місце. П'ятірку замикає Білл Скарсгард, який отримав широку популярність завдяки ролі в хоррорі "Воно".

Лідером музичного рейтингу стала співачка Аріана Гранде, під час манчестерського концерту якої стався теракт.

На другому місці – група Linkin Park, яка втратила цьогоріч свого вокаліста Честера Беннінгтона. Далі йдуть Леді Гага, Мерайя Кері та Ед Ширан.

У списку втрат перше місце займає рок-музикант Том Петті, друге – Честер Беннінгтон з Linkin Park.

До топ-5 також потрапили рокер Кріс Корнелл, актор Білл Пекстон, а також засновник журналу Playboy Г'ю Гефнер.