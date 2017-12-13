ГПУ оприлюднила не всі записи розмов у справі Саакашвілі, - Лисенко

Генпрокуратура оприлюднила не всі записи розмов у справі підозрюваного екс-голови Одеської області, лідера "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі. Про це заявив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко, передає "РБК-Україна".

За його словами, доказова база значно більша, а демонстрували лише окремі епізоди розмов.

"Насправді доказова база не залишається в межах лише тих, які демонструвалися, записів набагато більше. Ті, які демонструвалися, вони відображали лише окремі епізоди розмов", - сказав Лисенко.

Також він заявив, що ГПУ готова до проведення експертиз цих записів, у тому числі із залученням міжнародних експертів, таких як ФБР або Скотленд-Ярд.

Представник ГПУ зазначив, що рішення про звернення в міжнародні організації, в тому числі експертні, повинно прийматися судом.