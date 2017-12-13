Кабмін планує підвищити пенсії військовослужбовцям з 1 січня 2018 року, - Гройсман

Кабінет міністрів має намір підвищити пенсії військовослужбовцям Збройних сил України з 1 січня 2018 року. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання уряду, передає 112.ua.

"Бойові пенсії повинні бути більшими, ніж звичайних військовослужбовців. Я впевнений, що підвищення пенсій для військових пенсіонерів може бути не менше, ніж, у середньому, 1,5 тис. гривень. Зрозуміло, що бойові пенсії будуть в рази більше", - сказав він, зазначивши, що вже з 1 січня 2018 року пенсіонери повинні одержувати перерахунок.

Гройсман додав, що пропозиція буде направлена до Ради національної безпеки і оборони (РНБО) для доопрацювання.

Раніше міністр юстиції Павло Петренко повідомив, що пенсії військовим пенсіонерам будуть підвищуватися за окремим законом. Крім цього, у 2017 році в Україні була прийнята пенсійна реформа, яка передбачала підвищення пенсій 5 млн 600 тис. українців.