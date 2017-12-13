Канада дозволила продавати вогнепальну зброю до Україні

Канада включила Україну до списку країн, до яких дозволено експорт вогнепальної автоматичної зброї.

Про це повідомляє офіційний журнал уряду Канади Canada Gazette.

Відповідні зміни до списку країн ухвалила за рекомендацією міністра закордонних справ генерал-губернатор Канади Жюлі Пейєтт. Наказ набирає чинності від дня реєстрації.

"Поправка спрямована на додавання України до списку контролю за обігом автоматичної вогнепальної зброї (AFCCL), створеного відповідно до розділу 4.1 Закону про дозволи на експорт та імпорт. Цілі: підтримати двосторонні відносини Канади з Україною, дозволити канадським експортерам подавати заявки на експорт певної вогнепальної зброї та заборонених пристроїв до України", - йдеться в повідомленні урядового журналу.

Заявки на отримання дозволів на експорт будуть розглянуті урядом Канади у кожному окремому випадку для узгодженості з оборонною та зовнішньою політикою країни.

Наразі у списку AFCCL перебувають 39 країн - країни-члени НАТО, а також Австралія, Ботсвана, Чилі, Республіка Колумбія, Фінляндія, Ізраїль, Кувейт, Нова Зеландія, Перу, Саудівська Аравія, Республіка Корея та Швеція.

Нагадаємо, що США виділили $10,4 млн на підтримку ІТ-безпеки в Україні.