Канада може надати Україні летальну зброю для протистояння агресії РФ

Оборонний комітет Канади запропонував надати летальне озброєння Україні.

Відповідний документ опублікувала прес-служба Кабінету, передає Еspreso.tv.

У документі йдеться, що канадський оборонний комітет опитав безліч експертів та політиків щодо військового конфлікту в Україні та потенційного надання летальної зброї. Саме базуючись на їхній думці, урядові пропонується надати летальну зброю Україні.

“Оборонний комітет рекомендує уряду Канади надати Україні летальну зброю для захисту її суверенітету від російської агресії. Головна умова, що Україна активно працюватиме над усуненням корупції на всіх рівнях влади”, - йдеться у документі.

Також комітет пропонує внести Україну до Автоматичного контрольного списку країн з вогнепальної зброї — перелік країн, яким канадські виробники мають право постачати зброю.

Серед потенційних галузь співпраці України та Канади виділяють обмін розвідкою, а саме надання Україні канадського супутника дистанційного зондування Radarsat-2.

Зазначається, що протягом 3 років (з 2014 року) Канада надавала більше $700 мільйонів фінансової допомоги.