Канадська збірна з біатлону оголосила бойкот змаганням у Росії

Канада стала першою країною, чия збірна з біатлону оголосила бойкот змаганням в Росії. Про це канадці написали в листі на ім'я президента Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) Андерс Бессеберга, повідомляє NRK.

Причиною послужила відмова IBU карати збірну Росії за численні порушення антидопінгових правил, які виявив Міжнародний олімпійський комітет, передає Укрінформ.

Відзначимо, що інші зимові федерації прийняли більш суворі рішення. Наприклад, Міжнародна федерація лижного спорту відмовилася від проведення будь-яких змагань в Росії на невизначений термін.

Нагадаємо, в Тюмені на 22-25 березня 2018 року заплановано заключний, дев'ятий етап Кубка світу з біатлону.