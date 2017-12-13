Кількість ув’язнених у світі журналістів сягнула історичного максимуму, - дослідження

13 грудня, 2017 - 14:04
За даними неурядової організації Комітет захисту журналістів (CPJ), кількість журналістів, ув’язнених за свою професійну діяльність, досягла історичного максимуму.
В організації зазначили, що найбільше ув’язнюють працівників ЗМІ у Туреччині, Китаї та Єгипті, повідомляє Радіо Свобода.
Цьогоріч по всьому світу через свою роботу у в'язниці опинилися 262 журналісти, що є новим рекордом після минулорічного історичного максимуму 259.
У Комітеті захисту журналістів вказали, що політика є причиною 87% ув’язнень журналістів.
В організації також наголосили, що минулого року завдяки їхньому втручанню вдалось звільнити з ув'язнення 67 журналістів.
Джерело: Радіо Свобода