Кількість ув’язнених у світі журналістів сягнула історичного максимуму, - дослідження

За даними неурядової організації Комітет захисту журналістів (CPJ), кількість журналістів, ув’язнених за свою професійну діяльність, досягла історичного максимуму.

В організації зазначили, що найбільше ув’язнюють працівників ЗМІ у Туреччині, Китаї та Єгипті, повідомляє Радіо Свобода.

Цьогоріч по всьому світу через свою роботу у в'язниці опинилися 262 журналісти, що є новим рекордом після минулорічного історичного максимуму 259.

У Комітеті захисту журналістів вказали, що політика є причиною 87% ув’язнень журналістів.

В організації також наголосили, що минулого року завдяки їхньому втручанню вдалось звільнити з ув'язнення 67 журналістів.