Кличко анонсував проведення конкурсу на талісман Києва

Мер Києва Віталій Кличко ініціює проведення конкурсу на створення талісмана столиці.

Про це він сказав під час презентації логотипу фіналів Ліги чемпіонів УЄФА 2018 на НСК "Олімпійський", повідомляє прес-служба політика.

"Враховуючи те, що Київ проводить все більше міжнародних заходів, у нас відбувається постійне зростання кількості туристів, хочу скористатись нагодою та презентувати наш намір провести відкритий, публічний конкурс на створення міського талісману", - сказав Кличко.

Він висловив упевненість, що такий талісман допоможе краще презентувати Київ.

"І першою подією, на якій буде використано такий талісман, стане Фінал Ліги чемпіонів", - сказав міський голова.

Він прогнозує, що конкурс на розробку талісмана Києва оголосять до кінця цього року.

Як відомо, фінал Ліги чемпіонів відбудеться 26 травня 2018 року на київському стадіоні НСК "Олімпійський".