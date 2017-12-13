Екс-лідер партії Укроп Геннадій Корбан повернувся в Україну.

Про це у себе в Facebook написав мер Дніпра Борис Філатов.

Корбан прилетів в Україну з Відня, пише "НВ".

Нагадаємо, 31 жовтня 2015 року СБУ затримала Корбана в рамках проведення спецоперації по ліквідації ОЗУ.

Йому були пред'явлені звинувачення за чотирма статтями Кримінального кодексу: 255 (створення організованої злочинної організації), 191 (привласнення, розтрата майна: за фактом розкрадання коштів з Фонду оборони країни), 349 (затримання представника влади або працівника правоохоронного органу як заручника: за фактом викрадення голови Державного земельного агентства Сергія Рудика та секретаря Дніпропетровської міської ради Олександра Величко), 289 (викрадення автомобільного транспорту).

19 квітня 2016 року адвокат заявила, що Корбан визнав свою провину і отримав 1,5 роки умовно і не буде балотуватися на довиборах до Верховної Ради по мажоритарному округу Дніпропетровська.

21 квітня 2016 року прокурора ГПУ Владислав Куценко заявив, що екс-лідер партії Укроп Геннадій Корбан отримав умовний термін тільки по одному епізоду кримінальної виробництва.

При цьому Куценко додав, що інші епізоди по Корбана ще розслідуються правоохоронними органами.

13 травня 2016 року в партії Укроп повідомили, що новим главою політичної ради партії стане позафракційний народний депутат Тарас Батенко.

21 серпня 2016 року суд відпустив Корбана з-під домашнього арешту і офіційно дозволив виїзд до Ізраїлю.